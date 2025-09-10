Эксперт Юсупова рассказала, кто может получить кредитные каникулы

С 2024 года аналогичное право распространяется и на граждан, чьи доходы за два месяца снизились минимум на 30% относительно среднего уровня предыдущего года. Также кредитные каникулы доступны пенсионерам при аналогичном снижении доходов, а ещё — гражданам, проживающим в зонах ЧС и пострадавшим от ущерба имуществу или условий проживания. В таких случаях учитываются все виды доходов, включая зарплату и пенсию.