Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Юсупова рассказала, кто может получить кредитные каникулы

Кредитные каникулы можно запросить даже при наличии просрочки до 30 дней, однако проценты по долгу продолжат начисляться ежемесячно, заявила эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволит самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса оформлять кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Возможность отсрочки платежей предоставляется раз в пять лет на срок до полугода по каждому кредиту.

Заместитель начальника юридического отдела платформы «Консоль» Арина Юсупова в беседе с RT пояснила, что воспользоваться каникулами смогут только те заёмщики, которые не работают в финансовом секторе и игорном бизнесе, а также не находятся в процессе банкротства или ликвидации компании.

Она отметила, что льгота доступна лишь в пределах установленных лимитов: до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей для микропредприятий, до 400 млн рублей для малых компаний и до 1 млрд рублей для средних предприятий.

Эксперт уточнила, что в период отсрочки штрафы и пени начисляться не будут. Кредитные каникулы можно запросить даже при наличии просрочки до 30 дней, однако проценты по долгу продолжат начисляться ежемесячно и прибавляться к основному телу кредита. При выполнении всех условий банки не вправе отказать в предоставлении отсрочки.

С 2024 года аналогичное право распространяется и на граждан, чьи доходы за два месяца снизились минимум на 30% относительно среднего уровня предыдущего года. Также кредитные каникулы доступны пенсионерам при аналогичном снижении доходов, а ещё — гражданам, проживающим в зонах ЧС и пострадавшим от ущерба имуществу или условий проживания. В таких случаях учитываются все виды доходов, включая зарплату и пенсию.

Юсупова добавила, что положения закона применяются только к договорам, заключённым после 1 марта 2024 года.

Ранее эксперт Станислав Свириденко рассказал о плюсах и минусах банкротства.