Эксперт Юсупова рассказала, кто может получить кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволит самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса оформлять кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Возможность отсрочки платежей предоставляется раз в пять лет на срок до полугода по каждому кредиту.
Заместитель начальника юридического отдела платформы «Консоль» Арина Юсупова в беседе с RT пояснила, что воспользоваться каникулами смогут только те заёмщики, которые не работают в финансовом секторе и игорном бизнесе, а также не находятся в процессе банкротства или ликвидации компании.
Она отметила, что льгота доступна лишь в пределах установленных лимитов: до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей для микропредприятий, до 400 млн рублей для малых компаний и до 1 млрд рублей для средних предприятий.
Эксперт уточнила, что в период отсрочки штрафы и пени начисляться не будут. Кредитные каникулы можно запросить даже при наличии просрочки до 30 дней, однако проценты по долгу продолжат начисляться ежемесячно и прибавляться к основному телу кредита. При выполнении всех условий банки не вправе отказать в предоставлении отсрочки.
С 2024 года аналогичное право распространяется и на граждан, чьи доходы за два месяца снизились минимум на 30% относительно среднего уровня предыдущего года. Также кредитные каникулы доступны пенсионерам при аналогичном снижении доходов, а ещё — гражданам, проживающим в зонах ЧС и пострадавшим от ущерба имуществу или условий проживания. В таких случаях учитываются все виды доходов, включая зарплату и пенсию.
Юсупова добавила, что положения закона применяются только к договорам, заключённым после 1 марта 2024 года.
Ранее эксперт Станислав Свириденко рассказал о плюсах и минусах банкротства.