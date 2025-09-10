Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы могут оформить ДТП без ГАИ на сумму до 400 тысяч рублей

Разъяснения дали в региональном управлении ГИБДД.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области обратилась к водителям с напоминанием о возможности оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников полиции через единый портал государственных услуг — при условии, что в аварии нет пострадавших и соблюдены все установленные правила.

Для этого используется сервис «Госуслуги Авто», позволяющий оформить электронный европротокол.

— Размер страховой выплаты по ОСАГО напрямую зависит от двух факторов: наличия или отсутствия разногласий между участниками происшествия и проведения качественной фотофиксации повреждений транспортных средств, — пояснили в Волгоградской полиции. — Максимальная сумма компенсации — 400000 рублей — выплачивается, если водители полностью согласны в оценке обстоятельств ДТП и приложили к заявлению фотографии с места происшествия, соответствующие требованиям системы.

Если фотофиксация проведена, но между участниками есть спорные моменты — например, по виновнику или характеру повреждений — выплата ограничивается 200000 рублей. Минимальный лимит — 100000 рублей — действует в случаях, когда стороны не имеют разногласий, но не предоставили фотографии с места аварии.

Чтобы иметь право на оформление ДТП через «Госуслуги», необходимо соблюсти ряд обязательных условий: в происшествии участвуют только два автомобиля, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, у обоих есть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, в результате столкновения никто не пострадал, не повреждено имущество третьих лиц и не затронуты объекты городской или дорожной инфраструктуры — такие как светофоры, дорожные знаки, бордюры или ограждения.

Все детали процедуры, включая пошаговые инструкции, требования к фотографиям и список допустимых ситуаций, размещены на официальном сайте госуслуг.