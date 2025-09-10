Волгоградцы могут оформить ДТП без ГАИ на сумму до 400 тысяч рублей

Чтобы иметь право на оформление ДТП через «Госуслуги», необходимо соблюсти ряд обязательных условий: в происшествии участвуют только два автомобиля, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, у обоих есть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, в результате столкновения никто не пострадал, не повреждено имущество третьих лиц и не затронуты объекты городской или дорожной инфраструктуры — такие как светофоры, дорожные знаки, бордюры или ограждения.