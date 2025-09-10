Новосибирские учёные создали умную камеру для мониторинга здоровья

Она будет предупреждать врачей о признаках инфаркта и инсульта.
Устройство представляет собой компактную камеру со встроенными датчиками, работающую на базе искусственного интеллекта. Её будут размещать возле постели пациента на специальном штативе, о чём сообщают «Вести Новосибирск».
Камера способна менять положение вслед за движениями спящего человека, чтобы постоянно держать в поле зрения важные зоны тела.
Комплекс отслеживает целый ряд жизненно важных показателей: артериальное давление, температуру тела, частоту пульса, движения грудной клетки, мимику пациента.
Собранная информация записывается на протяжении всей ночи и может быть передана врачу для анализа. Особое внимание уделяется выявлению апноэ — остановок дыхания во время сна.
Разработчики планируют в 2025 году сертифицировать систему как специализированный комплекс для диагностики апноэ. Однако возможности устройства гораздо шире — оно способно обнаруживать признаки инфаркта и инсульта.
Проект уже привлёк внимание московских клиник, несмотря на то что сейчас находится на стадии экспериментальных испытаний.