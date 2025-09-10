Сильные дожди: осеннюю погоду пообещали в ближайшие дни в Казахстане

На востоке ночью ожидается понижение до 1−11 тепла, днем повышение до 15−23 тепла. На юге ночью повышение до 12−20 тепла, днем небольшое колебание от 23−33 до 25−35 тепла. На юго-востоке ночью небольшое колебание от 12−17, в горных районах 2−7 тепла до 8−15, в горных районах 0−5 тепла, днем повышение до 24−32 тепла.