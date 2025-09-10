Ричмонд
Сильные дожди: осеннюю погоду пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в период с 11 по 13 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Источник: pexels.com

В ближайшие дни на большей части республики, кроме южных регионов, ожидается осенняя, прохладная, дождливая погода.

Как объяснили специалисты метеослужбы, всему виной северный циклон и атмосферные фронтальные разделы связанные с ним.

11 сентября на севере, 11—12 сентября на востоке, 11—13 сентября в центре Казахстана ожидаются сильные дожди, на севере, востоке страны возможен град, шквал.

В конце периода юг и юго-восток Казахстана окажутся под влиянием Южного циклона, который помимо дождей принесет кратковременное повышение температур в указанных регионах.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы.

А на юге страны прогнозируется пыльная буря.

В большинстве регионов ожидается понижение температур:

  • на западе РК ночью до 5−16, днем до 15−25 тепла;
  • на северо-западе страны ночью до 1−11 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8−20 тепла;
  • в северных областях ночью до 1−7 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8−16 тепла;
  • в центре ночью до 1−10 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 10−20 тепла.

На востоке ночью ожидается понижение до 1−11 тепла, днем повышение до 15−23 тепла. На юге ночью повышение до 12−20 тепла, днем небольшое колебание от 23−33 до 25−35 тепла. На юго-востоке ночью небольшое колебание от 12−17, в горных районах 2−7 тепла до 8−15, в горных районах 0−5 тепла, днем повышение до 24−32 тепла.