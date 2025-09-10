Сильные дожди: осеннюю погоду пообещали в ближайшие дни в Казахстане

В ближайшие дни на большей части республики, кроме южных регионов, ожидается осенняя, прохладная, дождливая погода.
Как объяснили специалисты метеослужбы, всему виной северный циклон и атмосферные фронтальные разделы связанные с ним.
11 сентября на севере,
В конце периода юг и юго-восток Казахстана окажутся под влиянием Южного циклона, который помимо дождей принесет кратковременное повышение температур в указанных регионах.
Также по республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы.
А на юге страны прогнозируется пыльная буря.
В большинстве регионов ожидается понижение температур:
- на западе РК ночью до 5−16, днем до 15−25 тепла;
- на северо-западе страны ночью до 1−11 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8−20 тепла;
- в северных областях ночью до 1−7 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8−16 тепла;
- в центре ночью до 1−10 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 10−20 тепла.
На востоке ночью ожидается понижение до 1−11 тепла, днем повышение до 15−23 тепла. На юге ночью повышение до 12−20 тепла, днем небольшое колебание от 23−33 до 25−35 тепла. На юго-востоке ночью небольшое колебание от 12−17, в горных районах 2−7 тепла до 8−15, в горных районах 0−5 тепла, днем повышение до 24−32 тепла.