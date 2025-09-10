Сотни женщин и девушек подверглись принудительной контрацепции

В то время как в отчете, опубликованном во вторник, рассказывается об опыте более 350 женщин, которые согласились побеседовать со следователями, датские власти утверждают, что более 4000 женщин и девочек — по сообщениям, половина фертильных женщин в Гренландии в то время — получили внутриматочные спирали в период с 1960-х по середину 1970-х годов.