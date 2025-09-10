Сотни женщин и девушек подверглись принудительной контрацепции

Сотни гренландских женщин и девочек были принуждены датскими властями к контрацепции, говорится в отчете. Согласно результатам независимого расследования, опубликованного во вторник, более 350 женщин и девочек из числа коренного населения Гренландии, в том числе около 12 лет и младше, сообщили, что колониальные датские органы здравоохранения принудительно применяли противозачаточные средства в случаях, относящихся к 1960-м годам.
Жертвам-инуитам, многие из которых в то время были подростками, либо устанавливали внутриматочные контрацептивы, известные как ВМС или спирали, либо делали гормональные противозачаточные инъекции. Женщинам и девушкам не сообщали подробностей о процедуре, либо они не давали своего согласия, отмечает Associated Press.
Жертвы колониальных властей описывали травматические переживания, которые вызывали у некоторых чувство стыда, а также физические побочные эффекты, начиная от боли и кровотечения и заканчивая серьезными инфекциями.
Правительства Дании и Гренландии в прошлом месяце официально извинились в своем заявлении за свою роль в историческом жестоком обращении, очевидно, пытаясь опередить этот давно ожидавшийся доклад, подчеркивает Associated Press. Официальное мероприятие с извинениями в столице Гренландии запланировано на 24 сентября.
В прошлом году около 150 женщин-инуитов подали в суд на Данию и потребовали компенсации от министерства здравоохранения, заявив, что датские органы здравоохранения нарушили их права человека. Это дело продолжается, сообщает Associated Press.
В то время как в отчете, опубликованном во вторник, рассказывается об опыте более 350 женщин, которые согласились побеседовать со следователями, датские власти утверждают, что более 4000 женщин и девочек — по сообщениям, половина фертильных женщин в Гренландии в то время — получили внутриматочные спирали в период с 1960-х по середину 1970-х годов.
Предполагаемая цель состояла в том, чтобы ограничить рост населения Гренландии путем предотвращения беременности, констатирует Associated Press. В то время численность населения арктического острова быстро увеличивалась из-за улучшения условий жизни и медицинского обслуживания.
А с 1 января 1992 года Гренландия приступила к осуществлению собственных программ в области здравоохранения.
Выводы расследования сделаны в связи с тем, что Гренландия фигурирует в заголовках газет наряду с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял, что добивается установления юрисдикции США над Гренландией. Американский президент, напоминает Associated Press, не исключил использования военной силы для установления контроля над богатым полезными ископаемыми, стратегически расположенным арктическим островом — самым большим в мире.
Лидеры Дании и Гренландии заявляют, что остров не продается. Министр иностранных дел Дании недавно вызвал высокопоставленного американского дипломата в стране для переговоров после того, как главная национальная телекомпания сообщила, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводят тайные операции по оказанию влияния в Гренландии.
Гренландия, которая пока остается частью королевства Дания, была колонией датской короны до 1953 года, когда она формально стала провинцией скандинавской страны. В 1979 году острову было предоставлено самоуправление, а 30 лет спустя Гренландия стала самоуправляющимся образованием, отмечает Associated Press.
Принудительная контрацепция женщин и девочек из числа коренного населения была частью многовековой датской колониальной политики, направленной на дегуманизацию гренландцев и их семей.
Эта колониальная и расистская политика включала в себя изъятие малолетних детей-инуитов у их родителей и передачу их в датские приемные семьи для перевоспитания, а также противоречивые тесты на компетентность родителей, которые привели к принудительному разделению гренландских семей.
Следователи получили сообщения от 354 гренландских женщин, которым было от 48 до 89 лет, когда они обратились к властям с просьбой о проведении независимого расследования, которое началось 1 июня 2023 года после скандала в СМИ.
Почти всем пострадавшим на тот момент было от 12 до 37 лет. Одной девочке было меньше 12 лет, но ее точный возраст не был опубликован в отчете, опубликованном во вторник, из соображений анонимности. Подавляющее большинство операций проводилось в Гренландии.