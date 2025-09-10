В татарстанском селе Байгулово обновили фельдшерско-акушерский пункт

Капремонт в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) в селе Байгулово в Республике Татарстан провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
В лечебном учреждении обновили фасад, кровлю, провели косметический ремонт помещений, наладили системы отопления и водоснабжения. Также там установили необходимое оборудование для оказания качественной медицинской помощи населению. Теперь обследоваться и получать лечение в модернизированном ФАПе будут 120 жителей села Байгулово и деревни Байданкино.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.