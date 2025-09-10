В 2026 году в аэропорту Усть-Кута начнут ремонт взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Усть-Кута в 2026 году начнут ремонтировать взлетно-посадочную полосу. По планам он займет два года. Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию для проведения капитальных работ не только искусственного покрытия аэродрома, но и рулежной дорожки и перрона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.