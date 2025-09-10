Ричмонд
В центре Омска новый памятник Достоевскому открылся до разрешения горсовета

Горсовет только планирует голосовать о разрешении на установку памятника, а установлен он уже с июля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске выяснилось, что новый памятник Достоевскому у главного корпуса ОмГУ поставили до получения разрешения на это. Постановление о памятнике горсовет пока в пределах своего комитета по социальным вопросам рассмотрит только в среду, 11 сентября.

Голосование на тему памятника пройдет на ближайшем заседании горсовета. На заседании комитета же доклад об этом озвучит глава ЦАО Амангельды Мендубаев.

Фактически же памятник уже поставлен на площади у корпуса еще 25 июля. Тогда об этом сообщил ректор вуза Иван Кротт. Как известно, ОмГУ сам носит имя Достоевского. Автор скульптуры — Виталий Шевченко, проект поддержал глава региона Виталий Хоценко, пояснил тогда Кротт.

Объяснить ситуацию можно. 28 июля в Омск нанесли визит премьер-министр Михаил Мишустин и федеральный министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Им уже тогда показали и памятник, и сам новый корпус. «КП Омск» тогда о данном визите сообщала.

Также мы писали, что в Омске дом на улице Полосухина признали объектом культурного наследия и взяли под охрану.

