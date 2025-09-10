Ричмонд
Пермский летний фестиваль «Город встреч» собрал 308 тысяч зрителей

В Перми подвели итоги летнего фестиваля «Город встреч».

В Перми подвели итоги летнего фестиваля «Город встреч». Его площадки за сезон посетили свыше 300 тысяч человек. 366 тысяч свали зрителями онлайн-трансляции заключительного события фестиваля — Ночи города.

Фестиваль открылся 28 июня на набережной. В июле состоялись этнофестиваль «Обряды-наряды», фестиваль дружбы поколений «Стар Фест», фестиваль «Танцуй. Открывай» и фестиваль уличной культуры «Ведем себя культурно». Ночь города 30 августа и собрала на эспланаде 130 тысяч человек.

Напомним, впервые летний фестиваль «Город встреч» проходил в 2023 году как флагманское событие программы 300-летия Перми. В этом году он возглавил линейку событий проекта «Пермь — Молодежная столица».