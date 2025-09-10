Пермский летний фестиваль «Город встреч» собрал 308 тысяч зрителей

Фестиваль открылся 28 июня на набережной. В июле состоялись этнофестиваль «Обряды-наряды», фестиваль дружбы поколений «Стар Фест», фестиваль «Танцуй. Открывай» и фестиваль уличной культуры «Ведем себя культурно». Ночь города 30 августа и собрала на эспланаде 130 тысяч человек.