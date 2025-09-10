В РФ за лето было зафиксировано более 250 случаев пропажи детей

С июня по август 2025 года по всей России зафиксировано 253 случая пропажи детей. Об этом говорят данные проекта «Помощь в поиске детей», запущенного командой приложения «Где мои дети».
Отмечается, что из 253 пропавших детей удалось найти живыми 227 человек. 15 несовершеннолетних погибли, а 11 все еще числятся в розыске. Причем количество инцидентов пропажи детей были примерно одинаковые. Так, в июне было зарегистрировано 87 случаев, в июле — 82, а в августе заявили о пропаже несовершеннолетних было заявлено 84 раза. Больше всего случаев пропажи зафиксировано в Приморском крае. На втором месте Калининградская область, Свердловская область находится на третьем месте по количеству случаев пропажи детей.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас поисковики ищут пропавших не только старыми методами, но и используют нейросети. Родителям перечислили правила поведения в случае пропажи ребенка, и куда нужно обращаться в первую очередь.