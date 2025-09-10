В РФ за лето было зафиксировано более 250 случаев пропажи детей

Отмечается, что из 253 пропавших детей удалось найти живыми 227 человек. 15 несовершеннолетних погибли, а 11 все еще числятся в розыске. Причем количество инцидентов пропажи детей были примерно одинаковые. Так, в июне было зарегистрировано 87 случаев, в июле — 82, а в августе заявили о пропаже несовершеннолетних было заявлено 84 раза. Больше всего случаев пропажи зафиксировано в Приморском крае. На втором месте Калининградская область, Свердловская область находится на третьем месте по количеству случаев пропажи детей.