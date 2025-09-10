Кредитные каникулы в России с октября: кто может получить отсрочку

При оформлении кредита россияне могут отказаться от страхового полиса, но это приведёт к повышению процентной ставки, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он пояснил, что страховка снижает риски банка, связанные с неплатежами. Если полиса нет, банк компенсирует риск, увеличивая ставку. Мамута также отметил, что некоторые страховые продукты, которые навязывают заёмщикам как обязательные, на деле не влияют на условия кредита. От таких страховок можно отказаться без последствий. По его словам, взаимодействие банков и клиентов в этом вопросе стало более прозрачным.