Кредитные каникулы в России с октября: кто может получить отсрочку

С 1 октября в России начнут действовать кредитные каникулы для отдельных категорий граждан. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещён на портале правовых актов.
Каникулы по кредитам, оформленным по программам льготного кредитования, смогут взять предприниматели малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Для этого нужно соблюсти условия: отсрочку можно оформить не чаще одного раза в пять лет, а сумма кредита не должна превышать установленных лимитов. Для самозанятых это 10 миллионов рублей, для микропредприятий — 60 миллионов, для малых предприятий — 400 миллионов, а для средних — 1 миллиард рублей. Отсрочка платежей предоставляется на срок до шести месяцев.
Граждане, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, рискуют лишиться жилья, купленного в ипотеку, если не справятся с выплатами. Об этом сообщила аналитик Эряния Бочкина. По её словам, в таких случаях заёмщикам стоит рассмотреть реструктуризацию кредита. Этот механизм позволяет уменьшить ежемесячные платежи за счёт увеличения срока кредита. Ещё один вариант — ипотечные каникулы. Они дают возможность временно приостановить выплаты, если человек попал в трудную ситуацию: например, потерял работу, заболел или лишился имущества из-за чрезвычайной ситуации. Однако Бочкина уточнила, что долг за время каникул не исчезает, и его всё равно придётся выплатить позже.
При оформлении кредита россияне могут отказаться от страхового полиса, но это приведёт к повышению процентной ставки, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он пояснил, что страховка снижает риски банка, связанные с неплатежами. Если полиса нет, банк компенсирует риск, увеличивая ставку. Мамута также отметил, что некоторые страховые продукты, которые навязывают заёмщикам как обязательные, на деле не влияют на условия кредита. От таких страховок можно отказаться без последствий. По его словам, взаимодействие банков и клиентов в этом вопросе стало более прозрачным.