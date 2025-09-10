В Клину отремонтировали гимназию имени Василия Татищева

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» провели в гимназии имени Василия Татищева в подмосковном Клину. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.
Работы начались в январе 2025 года. С того момента в гимназии привели в порядок внутренние помещения, лестничные марши и санузлы. Там заменили двери, окна и инженерные коммуникации, а также утеплили фасад и кровлю. Для создания комфортных условий для обучения в гимназии установили современное оборудование. Кроме того, в образовательном учреждении модернизировали систему видеонаблюдения.
Напомним, что всего в Московской области к 1 сентября обновили 57 учебных заведений. Кроме того, в регионе открыли 14 новых школ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.