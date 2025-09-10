В Клину отремонтировали гимназию имени Василия Татищева

Работы начались в январе 2025 года. С того момента в гимназии привели в порядок внутренние помещения, лестничные марши и санузлы. Там заменили двери, окна и инженерные коммуникации, а также утеплили фасад и кровлю. Для создания комфортных условий для обучения в гимназии установили современное оборудование. Кроме того, в образовательном учреждении модернизировали систему видеонаблюдения.