Хоккеисты из Ростова разгромили СКА-ВМФ

Хоккейный клуб «Ростов» одержал победу в матче против «СКА-ВМФ» (3:0), набрав четыре из шести очков в домашней серии 3−9 сентября.
Ростовские «кондоры» открыли счет уже на пятой минуте встречи. После точного броска Евгения Цалпанова шайбу забил Даниил Калмыков.
В дальнейшем игра обострилась. Антон Кузнецов из ХК «Ростов» получил пятиминутный штраф за удар коленом. Однако соперники все равно не сумели реализовать численное преимущество.
Через время ростовчане увеличили отрыв. Сначала точный бросок совершил Степан Урулин, затем еще один гол оформил Руслан Опоцкий. Надежную игру показал вратарь «Ростова» Кирилл Капустин, отразивший 42 броска по своим воротам.
Теперь донской клуб готовится к выездным играм: предстоят матчи в Норильске, Красноярске, Новокузнецке и Барнауле с 14 по 21 сентября. 26 сентября ростовчане сыграют с «Бураном» в Воронеже.
