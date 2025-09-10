У ТЦ «Пирамида» в Волгограде сделали платную парковку

В Волгограде на улице Краснознаменской у торгового комплекса «Пирамида» начинает действовать новая система парковки, которая пока работает в тестовом режиме — автовладельцы еще могут оставлять машины бесплатно, несмотря на установку всех технических средств для взимания платы.
На территории стоянки уже смонтированы шлагбаумы, установлены камеры видеонаблюдения, информационные электронные табло, отображающие количество свободных парковочных мест, а также паркоматы, через которые в будущем будет осуществляться оплата за стоянку. Официальная стоимость услуги пока не объявлена администрацией торгового центра, и когда начнется полноценное взимание платы — также не сообщается.
Это уже третий торговый комплекс в городе, который переходит на платную модель парковки: первым подобную систему внедрил ТЦ «Ворошиловский», затем к нему присоединился ТРК «Европа Сити Молл». В этих двух местах стоимость парковки начинается от 50 рублей за несколько часов пребывания, и ожидается, что у «Пирамиды» тарифы будут сопоставимы.
Введение платы за стоянку у торговых центров вызывает неоднозначную реакцию среди горожан — часть считает это вынужденной мерой для борьбы с переполненностью и обеспечения порядка, другие — дополнительной нагрузкой на покупателей, особенно в условиях роста цен и снижения покупательской способности.
Пока же волгоградцы могут пользоваться новой парковкой у «Пирамиды» без оплаты — но только до окончания тестового периода, дата завершения которого пока неизвестна.