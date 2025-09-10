У ТЦ «Пирамида» в Волгограде сделали платную парковку

Это уже третий торговый комплекс в городе, который переходит на платную модель парковки: первым подобную систему внедрил ТЦ «Ворошиловский», затем к нему присоединился ТРК «Европа Сити Молл». В этих двух местах стоимость парковки начинается от 50 рублей за несколько часов пребывания, и ожидается, что у «Пирамиды» тарифы будут сопоставимы.