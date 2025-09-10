Житель Прикамья отметил 100-летний юбилей

Юбиляр давно на пенсии, женат. Свою любовь и будущую жену Луизу Ивановну Иван Герасимович встретил в 1946 году на станции Тайшет строящейся железной дороги Тайшет — Лена. С тех пор они всегда вместе. Супруги воспитали троих детей, а те подарили им 7 внуков и 8 правнуков.