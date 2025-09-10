Житель Прикамья отметил 100-летний юбилей

Житель Соликамского городского округа Иван Герасимович Шевелев отметил большой юбилей — ему исполнилось 100 лет!
— Родился он 7 сентября 1925 года в деревне Юрино Торопецкого района Калининской области (ныне Тверской области), — рассказали в пресс-службе Минтруда и соцразвития Пермского края. — В декабре 1942 года его призвали в армию. Он служил снайпером, радистом, писарем в 36-й армии Забайкальского фронта. В 1945 году Иван Герасимович участвовал в разгроме японской Квантунской армии.
Юбиляр давно на пенсии, женат. Свою любовь и будущую жену Луизу Ивановну Иван Герасимович встретил в 1946 году на станции Тайшет строящейся железной дороги Тайшет — Лена. С тех пор они всегда вместе. Супруги воспитали троих детей, а те подарили им 7 внуков и 8 правнуков.
После работы на строящейся железной дороге Иван Герасимович поступил во Всесоюзный финансово-экономический институт в Москве, который окончил в 1960 году. Затем 27 лет жизни он отдал работе на Соликамском лесозаготовительном комбинате, где был директором.
Отвечая на вопрос «В чем секрет долголетия?» юбиляр скромно говорит: «Надо любить жизнь, много трудиться и не лениться».