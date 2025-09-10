В Башкирии отремонтировали подъезд к посёлку Энергетик

В Янаульском районе Башкирии отремонтировали подъезд к поселку Энергетик в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в минтрансе РБ, в нормативное состояние приведён участок протяженностью 3 км: обновлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена разметка. Работы начались в мае и завершились раньше договорного срока (конец года).
Эта дорога ведет к крупному искусственному водоему — Кармановскому водохранилищу, которое посещают туристы и рыбаки. В поселке Энергетик также расположена Кармановская ГРЭС — крупнейший республиканский производитель электро- и теплоэнергии.
— Трафик на этой дороге достигает 2,5−3 тысяч автомобилей в сутки. Ею пользуются почти 4 тысячи жителей поселка Энергетик, выезжая по ней на региональную трассу Нефтекамск — Янаул. Отсюда местные жители добираются до ближайших крупных городов республики — Нефтекамска и Янаула. Поэтому важно было привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения, — прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.
Всего в 2025 году в Янаульском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 9,6 км дорог регионального и межмуниципального значения. А в целом по республике — более 680 км дорог и 712 погонных метров мостов.