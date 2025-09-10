В Башкирии отремонтировали подъезд к посёлку Энергетик

— Трафик на этой дороге достигает 2,5−3 тысяч автомобилей в сутки. Ею пользуются почти 4 тысячи жителей поселка Энергетик, выезжая по ней на региональную трассу Нефтекамск — Янаул. Отсюда местные жители добираются до ближайших крупных городов республики — Нефтекамска и Янаула. Поэтому важно было привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения, — прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.