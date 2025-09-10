В Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации

Здесь можно привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Прививки делают всем желающим старше 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом.