В Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации

В Пермском крае началась вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках или с помощью выездных бригад — всего работает более 600 мобильных пунктов. Для этого в регион уже поступило более 405 тысяч доз вакцины.
Мобильные пункты вакцинации в Перми:
ТЦ «Знание».
Адрес: ул. Крупской, 42, 1 этаж.
График:
10 и 12 сентября с 11:00 до 17:00.
Парк им. Горького (площадь у Ротонды).
График:
12 сентября с 16:00 до 19:00.
13 сентября с 11:00 до 15:00.
Здесь можно привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Прививки делают всем желающим старше 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом.
Особенно важно привиться детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. У них выше риск заболеть, а сама болезнь может протекать тяжелее и дать осложнения.