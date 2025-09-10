Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации

Привиться в них можно будет не только о гриппа, но и от пневмококковой инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае началась вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках или с помощью выездных бригад — всего работает более 600 мобильных пунктов. Для этого в регион уже поступило более 405 тысяч доз вакцины.

Мобильные пункты вакцинации в Перми:

ТЦ «Знание».

Адрес: ул. Крупской, 42, 1 этаж.

График:

10 и 12 сентября с 11:00 до 17:00.

Парк им. Горького (площадь у Ротонды).

График:

12 сентября с 16:00 до 19:00.

13 сентября с 11:00 до 15:00.

Здесь можно привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Прививки делают всем желающим старше 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом.

Особенно важно привиться детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. У них выше риск заболеть, а сама болезнь может протекать тяжелее и дать осложнения.