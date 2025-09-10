Ричмонд
В Екатеринбурге прекратили отключать мобильный интернет по ночам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября, УралПолит.Ru. На этой неделе в Екатеринбурге перестали по ночам отключать мобильный интернет. Об этом журналистам сообщили абоненты нескольких сотовых операторов.

Источник: Taylor Grote/CC0

«Вчера я традиционно ждала значка H+ вместо 4G в 23:41, но почему-то он не сменился, а связь полноценно работала до тех пор, пока я не уснула», — рассказала ЕАН одна из жительниц города.

Другая екатеринбурженка отметила, что у нее уже несколько дней нет перебоев в работе мобильного интернета. Ей даже удается заказывать такси по ночам, а водители не жалуются на сбои в работе навигаторов и при оплате заказов.

Представители одного из сотовых операторов на анонимных условиях подтвердили изданию снятие ограничений. Однако там отметили, что это может быть временным послаблением, и посоветовали радоваться тому, что есть, так как все может измениться в любой момент.

Напомним, ночные отключения мобильного интернета в Екатеринбурге начались в августе. В региональной Антитеррористической комиссии объясняли, что замедления мобильной сети в Свердловской области вводятся для усиления безопасности.