В поселке Вохтога Вологодской области обновили тротуар

Тротуар вдоль улицы Юбилейной в рабочем поселке Вохтога Вологодской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Грязовецкого муниципального округа.
Во время работ специалисты заменили бордюры и асфальт. Теперь пешеходам стало удобнее и безопаснее ходить по тротуару.
Также специалисты обновляют центральный парк города Грязовца. Там уже демонтировали старое покрытие на пешеходных дорожках, после чего уложат тротуарную плитку. Работы завершены уже на 85%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.