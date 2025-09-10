В Волгограде устанавливают причину замора рыбы в Ангарском пруду

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в облкомприроды, результаты исследования будут известны уже до конца текущей недели.
Напомним, о массовой гибели рыбы в Ангарском пруду стало известно 6 сентября. По словам очевидцев экологического бедствия, в воде много мертвой крупной рыбы и почти не осталось живых мальков. Берег пруда также завален мертвыми карасями и сазанами.
Тем временем член экологического совета при Волгоградской областной думе ихтиолог Сергей Яковлев в комментарии для «Волгоградской правды.ру» высказал версию о том, что причиной замора могло стать попадание в пруд сельхозхимии, смытой дождем с расположенных поблизости дачных участков.