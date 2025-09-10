В Волгограде устанавливают причину замора рыбы в Ангарском пруду

Напомним, о массовой гибели рыбы в Ангарском пруду стало известно 6 сентября. По словам очевидцев экологического бедствия, в воде много мертвой крупной рыбы и почти не осталось живых мальков. Берег пруда также завален мертвыми карасями и сазанами.