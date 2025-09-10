В городе Башкирии реализуют проект благоустройства на 107 миллионов рублей

Напомним, конкурс проходит под эгидой федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект «Октябрьский: сохраняя наследие» вошёл в пятёрку инициатив от Башкирии, получивших федеральную поддержку. Город с 2022 года четыре раза подавал заявку на участие во всероссийском конкурсе. Так что эта победа действительно долгожданная.
Проект деликатно переосмысляет площадку перед отремонтированным в 2024 году архитектурным ансамблем здания Музыкального колледжа и прилегающую к нему часть парка имени Юрия Гагарина. Площадь станет пешеходной культурно‑событийной зоной с местами для отдыха. Фонтан обновят. Он будет светомузыкальным и, кстати, трёхъярусным, как раньше. Вазоны, часть из которых отсутствует, по проекту обещают восстановить. Территорию покроют брусчаткой. За зданием колледжа, где сейчас расположена клумба, появится многофункциональная площадка с крытой сценой и амфитеатром, где можно будет проводить камерные мероприятия, уличные концерты и репетиции.
В парке имени Гагарина на прилегающей к колледжу территории появится музыкальная аллея с уличными инструментами, местами для отдыха и качелями, а также будет благоустроен берег ручья и высажено декоративное озеленение. Здесь планируют разбить абрикосовую аллею, посадить влаголюбивые растения, установить два мостика, поставить уличные качели, скамейки и урны, обустроить освещённые прогулочные тропы. Строительные работы начнутся в 2026 году.