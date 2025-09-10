В городе Башкирии реализуют проект благоустройства на 107 миллионов рублей

Проект деликатно переосмысляет площадку перед отремонтированным в 2024 году архитектурным ансамблем здания Музыкального колледжа и прилегающую к нему часть парка имени Юрия Гагарина. Площадь станет пешеходной культурно‑событийной зоной с местами для отдыха. Фонтан обновят. Он будет светомузыкальным и, кстати, трёхъярусным, как раньше. Вазоны, часть из которых отсутствует, по проекту обещают восстановить. Территорию покроют брусчаткой. За зданием колледжа, где сейчас расположена клумба, появится многофункциональная площадка с крытой сценой и амфитеатром, где можно будет проводить камерные мероприятия, уличные концерты и репетиции.