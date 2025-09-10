Московский режиссёр приедет в Омск презентовать новый фильм

Московский режиссёр Александр Кибкало приедет в Омск с новым фильмом, созданным в сотрудничестве с омским продюсером. Картина под названием «Инициация» (18+) относится к жанру «смыслового кино» и рассказывает историю человека, ищущего духовный путь и смысл своего существования на Земле.
Режиссёр отмечает, что фильм предназначен для тех, кто склонен к размышлениям о мире, его происхождении и смысле бытия. Это уже четвёртая работа Кибкало, осуществлённая при поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.
По сюжету, молодой учёный Виталий стремится найти способ победить старение и болезни. Его жизнь кардинально меняется, когда он начинает видеть странные сны, полные загадочных образов и знаний.
Следуя этим подсказкам, он находит древний медальон Парацельса — артефакт, который открывает перед ним новые горизонты. Вскоре Виталий сталкивается с необычными силами, встречает неожиданных наставников и оказывается перед важным выбором, который определит его дальнейший путь.
В Омске состоятся две презентации фильма:
13 сентября в 16:00 — в Доме кино;
14 сентября в 16:00 — в Мультимедийном парке «Россия — моя история».
После просмотра зрители смогут принять участие в обсуждении картины и поделиться впечатлениями. Вход на мероприятия свободный.
Александр Кибкало — кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор, основатель и руководитель киновидеостудии «Дорога времени». Он снял более 40 документальных и несколько игровых фильмов.