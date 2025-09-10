Московский режиссёр приедет в Омск презентовать новый фильм

Режиссёр отмечает, что фильм предназначен для тех, кто склонен к размышлениям о мире, его происхождении и смысле бытия. Это уже четвёртая работа Кибкало, осуществлённая при поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.