Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Стрельцы Тамбовской области отремонтировали школу

Специалисты обновили фасад и инженерные коммуникации.

Капитальный ремонт школы в селе Стрельцы Тамбовской области провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.

Специалисты обновили все здание школы, начиная от фасада и заканчивая инженерными сетями. Также в учебные классы закупили новое оборудование и мебель.

Работы проводили с января прошлого года по август 2025-го. В этот период дети занимались в других учреждениях в две смены, а теперь в обновленной школе они учатся в одну.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.