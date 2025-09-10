В селе Стрельцы Тамбовской области отремонтировали школу

Капитальный ремонт школы в селе Стрельцы Тамбовской области провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.
Специалисты обновили все здание школы, начиная от фасада и заканчивая инженерными сетями. Также в учебные классы закупили новое оборудование и мебель.
Работы проводили с января прошлого года по август 2025-го. В этот период дети занимались в других учреждениях в две смены, а теперь в обновленной школе они учатся в одну.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.