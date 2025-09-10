Два беспилотника уничтожили в Ростовской области минувшей ночью

В Ростовской области с полуночи до 5 часов утра 10 сентября ликвидировали два БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По информации военного ведомства, в регионе перехватили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По данным донских властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Матвеево-Курганском и Мясниковском районах Дона.
В Матвеево-Курганском районе после падения беспилотника эвакуировали 73 воспитанников и пятерых сотрудников специальной школы-интерната, их разместили в ПВР в селе Ряженое.
Известно, что двое взрослых из числа персонала с легкими ранениями были доставлены в больницу. В здании интерната были повреждены остекление и дверь запасного выхода.
