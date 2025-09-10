Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два беспилотника уничтожили в Ростовской области минувшей ночью

Беспилотники самолетного типа ликвидировали на Дону в ночь на 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с полуночи до 5 часов утра 10 сентября ликвидировали два БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

По информации военного ведомства, в регионе перехватили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По данным донских властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Матвеево-Курганском и Мясниковском районах Дона.

В Матвеево-Курганском районе после падения беспилотника эвакуировали 73 воспитанников и пятерых сотрудников специальной школы-интерната, их разместили в ПВР в селе Ряженое.

Известно, что двое взрослых из числа персонала с легкими ранениями были доставлены в больницу. В здании интерната были повреждены остекление и дверь запасного выхода.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше