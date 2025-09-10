Ричмонд
Новосибирск обновит светофоры на шести перекрестках

МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Новосибирска объявил тендер на разработку проектов реконструкции светофорных объектов на шести городских перекрестках.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Согласно данным портала государственных закупок, максимальная стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей. В рамках работ необходимо подготовить проектную документацию для модернизации светофоров на следующих перекрестках: Большевистская — Добролюбова, Орджоникидзе — Мичурина, Гоголя — Комбинатская, Гусинобродское шоссе — Есенина, Фрунзе — Ольги Жилиной и Фрунзе — Селезнева.

Реконструкция направлена на сокращение заторов и уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий.