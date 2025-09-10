Новосибирск обновит светофоры на шести перекрестках

Согласно данным портала государственных закупок, максимальная стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей. В рамках работ необходимо подготовить проектную документацию для модернизации светофоров на следующих перекрестках: Большевистская — Добролюбова, Орджоникидзе — Мичурина, Гоголя — Комбинатская, Гусинобродское шоссе — Есенина, Фрунзе — Ольги Жилиной и Фрунзе — Селезнева.