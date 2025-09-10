Создана лаборатория с ИИ, которая ускоряет процесс оценки дорожного покрытия

«Мы решили основные проблемы, которые возникают у специалистов дорожной отрасли при оценке состояния и качества дорожного покрытия. Создана и успешно протестирована лабораторно-информационная менеджмент-система с искусственным интеллектом, которая снижает количество ошибок лабораторных испытаний на 95%, ускоряет формирование протоколов в 10 раз (от 1 до 2 минут вместо 20 — 30 минут), обучает сотрудников новым процессам и ГОСТам», — сказал собеседник агентства.