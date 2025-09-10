МИД Молдовы выступил с предупреждением о поездках во Францию: В стране национальная забастовка, в том числе, и в сфере транспорта

МИД Молдовы выступил с предупреждением о поездках во Францию из-за забастовки нескольких профсоюзных организаций.
После ухода в отставку французского правительства крупнейшие профсоюзы страны объявили о всеобщей национальной забастовке, которая состоится в среду, 10 сентября 2025 года.
Акция затронет работу общественного, железнодорожного и воздушного транспорта, системы образования и здравоохранения, а также сферу торговли и промышленность.
Пассажиров призывают заранее проверять ситуацию в стране перед поездкой, чтобы избежать возможных неудобств.
