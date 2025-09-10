МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем», — сказала она.
Волк пояснила, что данные о нарушителях внесут в реестр контролируемых лиц. Она также напомнила об ответственности для граждан и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании в стране.
Ограничения для нарушителей.
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Предусмотрено ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:
менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;выезжать за пределы региона проживания;управлять транспортом;приобретать имущество;ставить недвижимость на кадастровый учет;открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
Также контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом.
В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом этих правил его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.