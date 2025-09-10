МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание

«В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем», — сказала она.