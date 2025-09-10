Прорыв в сыроварении совершили новосибирские учёные

Учёные создали химозин — важный фермент для производства сыра.
Новосибирские учёные совершили прорыв в сыроделии, разработав новый метод получения химозина — важного фермента для производства сыра.
Вместо традиционного способа, основанного на использовании телячьих желудков, исследователи применили технологию генной инженерии, о чём сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
В основе разработки лежит использование генетически модифицированных дрожжей, которые способны синтезировать необходимый фермент. Автором инновационного метода является Валерия Мелешенко, работающая под руководством специалиста ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Дмитрия Щебакова.
Успешная работа уже привела к созданию штамма дрожжей, производящего химозин. Следующим этапом станут испытания, которые пройдут в Научно-исследовательском институте сыроделия в Барнауле.