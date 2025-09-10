Ричмонд
В Губкинском округе Белгородской области обновили мост возле хутора Кочки

Специалисты укрепили конструкции и опоры.

Мост на дороге Скородное — Кочки недалеко от хутора Кочки в Губкинском округе Белгородской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Во время работ специалисты восстановили более 50 м сооружения. Они заменили мостовое полотно, отремонтировали пролетные строения и опоры. Особое внимание уделили укреплению конструкции, что сделало ее более устойчивой при плохой погоде. Также строители обновили гидроизоляцию, сделали водоотвод и заменили ограждения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.