В Губкинском округе Белгородской области обновили мост возле хутора Кочки

Во время работ специалисты восстановили более 50 м сооружения. Они заменили мостовое полотно, отремонтировали пролетные строения и опоры. Особое внимание уделили укреплению конструкции, что сделало ее более устойчивой при плохой погоде. Также строители обновили гидроизоляцию, сделали водоотвод и заменили ограждения.