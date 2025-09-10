Ричмонд
БЖД выставила на торги польские вагоны под узкую колею Евросоюза

БЖД выставила на торги вагоны производства Польши с тележками под колею ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога выставила на торги вагоны производства Польши, пишет Sputnik.by. Часть из них с тележками под узкую колею железных дорог Евросоюза.

Речь идет о шести вагонах стандарта RIC. Объявление об их продаже появилось на одном из электронных аукционов. Вагоны Минское отделение БЖД готово продать по стартовым ценам от 1,4 до 2,9 миллиона рублей.

«Некоторые из них выставлены на продажу с тележками и под узкую колею (Евросоюз), и под стандарт постсоветских стран», — уточняет источник, добавляя, что. судя по фото, это вагоны — повышенного уровня комфортности.

Также уточняется, что вагоны типа RIC могут ходить в страны ЕС — в частности, в Польшу. Но железнодорожное сообщение Беларуси и государств Евросоюза не осуществляется еще с периода начала пандемии коронавируса.

Напомним, в 2025-м БЖД выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Польшей.

А 9 сентября 2025-го стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.

