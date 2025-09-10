Мэр Воронежа поздравил ветерана войны Валентина Логунова с 98-летием

Сегодня, 10 сентября, 98-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Воронежа Валентин Логунов. Слова поздравления опубликовал в своём telegram-канале мэр города Сергей Петрин.
Свой боевой путь мужчина начал в 1944 году на Дальнем Востоке, участвуя в советско-японской войне. Впоследствии талантливому инженеру авиационных войск присвоили звание подполковника.
По завершении службы Валентин Владимирович посвятил 30 лет работе в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва, где занимал должность испытателя.
Глава Воронежа отметил, что своим трудом Валентин Логунов вносил вклад не только в приближение Победы, но и в оборону восточных рубежей страны. В мирной же жизни ветеран продолжил подавать пример поколению воинов, защищающих страну в наши дни.
«От всей души желаю Вам крепкого здоровья и душевного спокойствия», — поздравил именинника Сергей Петрин.