Град петард: что ждет Макрона и Францию после акций протеста

Протесты в сентябре 2025 года могут иметь куда более серьезные последствия. Причиной нынешнего недовольства французов стало предложение правительства существенно сократить социальные расходы. Кроме того, гражданам страны не нравится их президент. По данным социологического опроса Elabe, деятельность Макрона одобряют только 17% жителей Франции, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность в 2017 году.