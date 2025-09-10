Град петард: что ждет Макрона и Францию после акций протеста

Что известно об акциях протеста и планах манифестантов
В период президентства Эммануэля Макрона протестные акции будут проводиться не в первый раз. В 2018 году против него выступали «желтые жилеты». Участники манифестаций в светоотражающей спецодежде протестовали против решения французского правительства о повышении налога на топливо. Тогда уличные волнения удалось оперативно погасить, пишет RTVI.
Протесты в сентябре 2025 года могут иметь куда более серьезные последствия. Причиной нынешнего недовольства французов стало предложение правительства существенно сократить социальные расходы. Кроме того, гражданам страны не нравится их президент. По данным социологического опроса Elabe, деятельность Макрона одобряют только 17% жителей Франции, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность в 2017 году.
Сейчас профсоюзы Франции обращаются к гражданам с призывом не оставаться в стороне от акций протеста 18 сентября. В этот день в республике пройдет забастовка сотрудников общественного транспорта, железной дороги, аэропортов, госслужащих.
10 сентября манифестанты соберутся на улицах под девизом «Блокируем всё». Движение работает с мая и привлекает сторонников в социальных сетях. На Telegram-сообщество подписано уже более 14 тысяч человек. Участники акции «Блокируем всё» намерены «парализовать» жизнь республики. Манифестанты планируют перекрывать автодороги, чтобы на них обратили внимание.
Старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Любовь Биссон считает, что движение «желтых жилетов» и сентябрьские акции протеста в 2025 году объединяет только отсутствие связи с политическими партиями и принадлежность к «низам». Появления «желтых жилетов» на забастовках и митингах ждать не стоит, участники и организаторы акций 2018 года прекратили свою деятельность.
«Движение “желтых жилетов” исчерпало себя менее чем через год после своего появления. Частично их требования были исполнены властью, а какого-то объединения впоследствии не произошло», — объяснила Любовь Биссон.
К чему могут привести протесты
Политолог отметила, что после «желтых жилетов» ситуация во Франции существенно изменилась. Сейчас республика двигается к полномасштабному кризису и вовсе не из-за очередной смены правительства, а из-за сложной финансово-экономической ситуации, вызванной в том числе размером государственного долга.
По мнению собеседницы RTVI, основными участниками акций протеста 10 и 18 сентября станет молодежь с левыми взглядами, студенты, члены профсоюзов и представители анархистских объединений.
Манифестантов, которые намерены блокировать дороги 10 сентября, уже поддержала левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокоренная Франция», которая выступает в качестве оппозиционной силы в Национальном собрании страны. Левые голосовали за уход Байру с его командой министров.
Очередная отставка правительства стала праздником для французов. Граждане страны вышли на улицы и устроили «прощальные вечеринки Байру». Некоторые из них рассказали журналистам национального канала BFMTV, что не могут предположить, что Макрон с ними «сделает дальше». От французов звучали предложения закидать заведения общепита и супермаркеты «вонючими бомбами» в ходе протестов 10 и 18 сентября.
Французская полиция готовится к митингам, которые могут перерасти в насильственные столкновения. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что для охраны порядка 10 сентября на улицах будут дежурить 80 тысяч жандармов и полицейских. Силовиков вооружат водометами и бронемашинами «Кентавр». Безопасность будут обеспечивать вертолеты и беспилотники. Ретайо добавил, что митингующие желают устроить «мятежную атмосферу» в стране.
По оценке французских спецслужб, 10 сентября акции протеста соберут до 100 тысяч участников. По прогнозу властей, мятежники способны блокировать не только трассы и улицы, но и аэропорты, железные дороги, нефтебазы, объекты оборонной промышленности.
По мнению Любови Биссон, ожидания французских правоохранительных органов могут реализоваться. Политолог предполагает, что сентябрьские акции протеста будут «более ожесточенные», чем протесты «желтых жилетов», так как у них другие запросы.
Первоначально организаторы акций протестов требовали отменить непопулярные решения правительства Байру. Активисты считают, что сокращение социальных госрасходов недопустимо, как и отмена двух государственных выходных в честь праздников. Сейчас протестующие видят своим противником само государство в лице правительства и президента.
Биссон предположила, что мятежники могут требовать, чтобы Макрон покинул президентский пост.
«Возможно, Байру специально назначил голосование о доверии правительству на дату, которая предшествует 10 сентября, чтобы не уходить под гром петард», — добавила политолог.