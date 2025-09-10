Ещё один мост в Нижегородской области почти восстановлен

Автодорога Лысково-Княгинино, на которой находится мостовой переход, имеет важное транспортное значение для десятков тысяч жителей двух районов. Она обеспечивает доступ к образовательным учреждениям, дошкольным учреждениям, фельдшерским пунктам, амбулаториям и домам культуры в населенных пунктах Ичалки, Бессоново и Ульяново. Отремонтированный мост гарантирует надежное и безопасное транспортное сообщение, подчеркнул Леонид Самухин.