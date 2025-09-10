Ещё один мост в Нижегородской области почти восстановлен

Работы осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в соответствии с положениями заключенного государственного контракта, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Руководитель ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин отметил, что необходимость восстановления была вызвана возросшей интенсивностью движения, особенно в связи с возведением высокоскоростной магистрали М-12. Это привело к необратимым деформациям структурных элементов моста. Специалистами ГУАД были проведены инспекция и составление проектной документации для восстановительных работ.
По данным подрядной организации, правая полоса движения практически готова к эксплуатации, а на левой полосе в настоящее время проводятся активные ремонтные работы. Завершается удаление выравнивающего слоя. Реставрация элементов моста, расположенных под проезжей частью, также завершена на 70%, включая укрепление бетонных конусов, обработку опор и пролетных строений ремонтным составом с нанесением гидроизоляции.
Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более ста метров, включая тридцатиметровые подходы с обеих сторон. Стоимость контракта — 23 млн рублей, а завершение работ запланировано на конец октября.
Автодорога Лысково-Княгинино, на которой находится мостовой переход, имеет важное транспортное значение для десятков тысяч жителей двух районов. Она обеспечивает доступ к образовательным учреждениям, дошкольным учреждениям, фельдшерским пунктам, амбулаториям и домам культуры в населенных пунктах Ичалки, Бессоново и Ульяново. Отремонтированный мост гарантирует надежное и безопасное транспортное сообщение, подчеркнул Леонид Самухин.
Отметим, что модернизация дорожной сети в Нижегородской области реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».