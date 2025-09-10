Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появятся семь новых бесплатных парковок

В Омске планируют открыть семь новых бесплатных парковок для автомобилей с общей вместимостью 311 машин.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Две самые крупные стоянки появятся на Левобережье. Первая рассчитана на 168 машин и будет расположена вдоль дороги к ТЦ «Континент». Вторая большая парковка на 94 места появится в районе дороги, ведущей к посёлку Мелиораторов в Старом Кировске.

Оставшиеся парковки будут меньше. На улице Барнаульской в Центральном округе появится стоянка на пять автомобилей, а на улице Потанина в Октябрьском округе — на семь машин.

В Ленинском административном округе предусмотрено три парковки: на улице Избышева — на 13 мест, на улице Братской — на пять мест, а ещё одна на улице Братской рассчитана на 19 автомобилей.