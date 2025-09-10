В Омске появятся семь новых бесплатных парковок

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
Две самые крупные стоянки появятся на Левобережье. Первая рассчитана на 168 машин и будет расположена вдоль дороги к ТЦ «Континент». Вторая большая парковка на 94 места появится в районе дороги, ведущей к посёлку Мелиораторов в Старом Кировске.
Оставшиеся парковки будут меньше. На улице Барнаульской в Центральном округе появится стоянка на пять автомобилей, а на улице Потанина в Октябрьском округе — на семь машин.
В Ленинском административном округе предусмотрено три парковки: на улице Избышева — на 13 мест, на улице Братской — на пять мест, а ещё одна на улице Братской рассчитана на 19 автомобилей.