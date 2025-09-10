Для предпринимателей Хабаровского края упростили выход на онлайн-витрины

Сервис, благодаря которому предпринимателям станет проще выйти на региональные витрины маркетплейсов, запустили в Хабаровском крае. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
Теперь не нужно посещать центр «Мой бизнес», чтобы разместить свою продукцию на витрине «Сделано в Хабаровском крае» маркетплейса Ozon. Достаточно зайти на сайт «Сделано в Хабаровском крае» и быстро и просто оставить там заявку.
«Выход на маркетплейсы дает дополнительные возможности местным производителям расширить рынок сбыта, гибко сочетая в своей работе онлайн- и офлайн-возможности, снизить затраты на продвижение и логистику, повысить узнаваемость бренда. Поддержку и обучение гарантирует центр “Мой бизнес”», — рассказала директор регионального центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.