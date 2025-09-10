Для предпринимателей Хабаровского края упростили выход на онлайн-витрины

Теперь не нужно посещать центр «Мой бизнес», чтобы разместить свою продукцию на витрине «Сделано в Хабаровском крае» маркетплейса Ozon. Достаточно зайти на сайт «Сделано в Хабаровском крае» и быстро и просто оставить там заявку.