Странный шум в мусорном баке перепугал сибиряков. То, что там находилось, могло убить

В Усть-Илимском районе участились случаи выхода медведей к людям. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, только за последние сутки зафиксировано два опасных происшествия. Так вечером 9 сентября сторож детского лагеря «Лосенок» заметил медведя, который рылся в мусорном баке за территорией учреждения. На место сразу выехали полиция и специалисты службы по охране животного мира, но хищник скрылся в лесу.
— Утром 10 сентября медведь появился рядом с заправкой в поселке Тушама. По словам работницы АЗС, зверь также искал пищу в мусоре, но убежал в лес от шума проезжающей машины. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Полицейские проводят беседы с местными жителями, напоминая о крайней опасности диких животных. Важно! Не приближайтесь к хищникам, не кормите и не пытайтесь сфотографировать — это может стоить жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе усилили меры безопасности из-за нашествия медведей.