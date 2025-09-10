Странный шум в мусорном баке перепугал сибиряков. То, что там находилось, могло убить

В Усть-Илимском районе участились случаи выхода медведей к людям. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, только за последние сутки зафиксировано два опасных происшествия. Так вечером 9 сентября сторож детского лагеря «Лосенок» заметил медведя, который рылся в мусорном баке за территорией учреждения. На место сразу выехали полиция и специалисты службы по охране животного мира, но хищник скрылся в лесу.