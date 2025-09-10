Ричмонд
Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов

Рособрнадзор: более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за апрель-август этого года документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование.

«Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах)», — рассказали в Рособрнадзоре.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.

В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.