Онлайн-кинотеатр Premier не планирует показывать «Кремлевского волшебника»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, не планируется к показу в онлайн-кинотеатре Premier, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра.
Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется. Карточка фильма «Кремлевский волшебник» с анонсом «Скоро на Premier» появилась на сайте онлайн-кинотеатра..
«Фильм не планируется к появлению на Premier», — говорится в сообщении в пресс-службе. При этом там не объяснили, почему анонс до сих пор опубликован на сайте.
Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма «Кремлевский волшебник» не поступало.