Стало известно, как пройдут занятия в школах Челябинска в дни проведения выборов

«Образовательные организации, в здании которых размещаются избирательные участки, самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса 12 и 13 сентября», — прокомментировали в городской администрации.
Там добавили, что «информация об этом своевременно доводится до учеников и родителей».
Как правило, для школьников организуют внеклассную деятельность. В этом году на 13 и 14 сентября приходятся основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города.
В единый день голосования в Челябинской области завершится 40 избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено 783 депутатских мандата: 60 — в областном парламенте и 723 — в местных депутатских собраниях.
В 2025 году голосование будет продолжаться три дня — 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.