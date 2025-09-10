Ричмонд
Омские эпидемиологи обнаружили риновирусы у 75% заболевших

Лабораторный мониторинг выявил преобладание негриппозных инфекций в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В период с 1 по 7 сентября заболеваемость населения в Омской области была обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии и COVID-19. Среди респираторных вирусов в 74,9% случаев выявили риновирусы, в 12,5% — аденовирусы, в 4,2% — парагрипп, в 4,2% — метапневмовирусы и в 4,2% — COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты регионального управления ведомства оповестили о продолжении прививочной кампании против гриппа. Вакцинацию проводят отечественными препаратами «Совигрипп», «Флюм — М» и «Ультрикс Квадри». По данным на 9 сентября, в поликлиниках, по месту работы или учебы, а также в лицензированных медцентрах инъекции получили более 240 тысяч человек. Среди них — 45 тысяч детей. Этот показатель составляет 20,3% от плана.

Роспотребнадзор призвал родителей не отправлять детей с симптомами ОРИ в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу. Руководителям учебных заведений следует соблюдать требования санитарного законодательства, включая контроль микроклимата, проветривание, влажную уборку и дезинфекцию помещений.

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям и организация вакцинации против гриппа остаются на контроле ведомства.

Ранее «КП Омск» сообщила, что на территории области прогнозируют заморозки и минусовые температуры.