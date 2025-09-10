Омские эпидемиологи обнаружили риновирусы у 75% заболевших

Специалисты регионального управления ведомства оповестили о продолжении прививочной кампании против гриппа. Вакцинацию проводят отечественными препаратами «Совигрипп», «Флюм — М» и «Ультрикс Квадри». По данным на 9 сентября, в поликлиниках, по месту работы или учебы, а также в лицензированных медцентрах инъекции получили более 240 тысяч человек. Среди них — 45 тысяч детей. Этот показатель составляет 20,3% от плана.