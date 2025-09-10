Пушкинскую карту с 2021 года выпустили уже 50 тыс. жителей Амурской области

Обладателями Пушкинской карты с 2021 года стали 50 тыс. жителей Амурской области. Программа реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
«За все время действия программы молодежь Приамурья купила свыше 200 тысяч билетов в театры, кино и музеи. Причем самой популярной тратой по Пушкинской карте являются билеты в кино, 40% всех билетов были приобретены именно в кинотеатры», — отметила замминистра цифрового развития и связи региона Анна Скок.
Напомним, что участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство начисляет на карту 5 тыс. рублей, которые можно использовать для покупки билетов на культурные события. При этом до 2 тыс. рублей предусмотрено для походов в кинотеатры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.