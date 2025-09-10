Пушкинскую карту с 2021 года выпустили уже 50 тыс. жителей Амурской области

Напомним, что участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство начисляет на карту 5 тыс. рублей, которые можно использовать для покупки билетов на культурные события. При этом до 2 тыс. рублей предусмотрено для походов в кинотеатры.