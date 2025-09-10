Две новые поликлиники откроют в Новосибирске 15 сентября

Новые поликлиники расположатся на улицах Потылицына и Ереванской.
15 сентября в городе начнут работу две новые поликлиники, построенные по принципу государственно-частного партнёрства. Медицинские учреждения расположатся на улицах Потылицына и Ереванской, отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Уникальность учреждений заключается в их формате — они объединяют функции как амбулаторного, так и стационарного лечения.
Новая поликлиника № 2 сможет принимать 967 пациентов за одну смену, а поликлиника № 27 — 658 посетителей. Оба учреждения оснащены передовым диагностическим оборудованием, включая аппараты МРТ, УЗИ и компьютерной томографии, современные маммографы, флюорографы, рентгеновские установки, а также оборудование для медицинской реабилитации.