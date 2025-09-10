Ричмонд
В гимназии подмосковной Дубны открыли спортплощадку

Там есть поле для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также тренажеры и беговые дорожки.

Современную многофункциональную спортплощадку открыли на территории гимназии № 3 в Дубне Московской области. Создание условий для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Во время открытия на стадионе провели соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Там подготовлены площадки для всех этих видов спорта. Также есть тренажеры и беговые дорожки.

«Теперь уроки физкультуры для ребят будут проходить на высоком уровне и в комфортных условиях. Проект реализован в рамках губернаторской программы “Открытый стадион”, а это значит, что вечером стадион доступен для всех жителей», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.