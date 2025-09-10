Жителя Канска оштрафовали на 18 тысяч рублей за то, что показал средний палец

Мировой суд вынес решение по делу об оскорблении чести и достоинства, фигурантом которого стал местный житель. Мужчина был привлечен к административной ответственности за демонстрацию неприличного жеста в отношении знакомого.
По информации Объединенной пресс-службы судов Красноярского края, инцидент произошел в декабре 2024 года. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений между двумя горожанами. Один из них, увидев проезжающего в автомобиле знакомого, показал ему средний палец.
Этот жест был расценен как оскорбление чести и достоинства, особенно учитывая, что в момент инцидента в автомобиле находилась женщина-свидетель. Пострадавшая сторона обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении обидчика к ответственности.
Суд квалифицировал действия гражданина по статье об унижении чести и достоинства, выраженном в неприличной форме. Мужчине назначили штраф в размере 3 тысяч рублей по административному делу, а также обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.