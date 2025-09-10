Путин поздравил Долину с юбилеем

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении певице Ларисе Долиной с юбилеем отметил, что ее самобытный талант и яркий артистический темперамент помогли ей покорить сердца многочисленных почитателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Эстрадная и джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина отмечает в среду 70-летие.
«Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И конечно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой Вы всегда уделяете большое внимание», — говорится в послании.
Президент пожелал певице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Лариса Долина — народная артистка России (1988). Удостоена орденов Почета (2005), Дружбы (2018), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2025). Отмечена благодарностью президента России (2022). Среди самых известных хитов в исполнении Долиной — композиции «Погода в доме», «Ресторан» на музыку Руслана Горобца, песни «Льдинка», «Половинка» Виктора Резникова, «Прости меня» Аркадия Укупника, «Три розы» Вадима Лоткина, «Случайный прохожий» Олега Ладова и многие другие.