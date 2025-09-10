Путин поздравил Долину с юбилеем

«Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И конечно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой Вы всегда уделяете большое внимание», — говорится в послании.