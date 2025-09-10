МинЖКХ: жилищный фонд Башкирии готов к отопительному сезону на 92%

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова проинформировала о готовности объектов ЖКХ и жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. По ее словам, на начало сентября средний показатель готовности по республике превышает 92%.
Как утверждает чиновница, темпы подготовки соответствуют уровню прошлых лет, все работы ведутся в штатном режиме. Все работы должны продлится до 30 сентября, они проходят под контролем Ростехнадзора. Уже 18 муниципалитетов предоставили паспорта готовности.
Голованова напомнила, что отопительный сезон традиционно начинается при установлении среднесуточный температуры воздуха ниже +8 в течение пяти дней подряд. Решение о начале подачи тепла принимается на муниципальном уровне, после чего администрации издают соответствующие постановления, и теплоснабжающие организации приступают к подключению отопления.
