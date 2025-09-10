В двух районах Перми расселили аварийные дома

Узнать подробнее о расселении аварийных домов в Перми можно в управлении жилищных отношений, которое находится на улице Максима Горького, 18. Также проконсультироваться со специалистами по этому вопросу можно по телефонам: 207−50−06, 207−50−19 или 207−50−59.