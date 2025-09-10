В двух районах Перми расселили аварийные дома

Два аварийных дома в Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми расселили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
В Орджоникидзевском расселили дом по улице Александра Щербакова, 26, а в Свердловском — по улице Бригадирской, 2. Всего более 110 человек получили ключи от новых квартир или денежную компенсацию.
Узнать подробнее о расселении аварийных домов в Перми можно в управлении жилищных отношений, которое находится на улице Максима Горького, 18. Также проконсультироваться со специалистами по этому вопросу можно по телефонам: 207−50−06, 207−50−19 или 207−50−59.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.