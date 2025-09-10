В Ростовской области нашли партию свинины из потенциально опасного сырья

В Багаевском районе Ростовской области 60 кг охлажденной свинины в кусках оформили без указания сырья, используемого при производстве. Нарушение вовремя выявили сотрудники управления Россельхознадзора.
Несоответствие документации на товар обнаружили во время проверки в системе «Меркурий». Внимание специалистов привлекли данные, принадлежащие одной их хозяйственных площадок.
Оказалось, электронный ветеринарный сопроводительный документ неправильно оформил специалист станции по борьбе с болезнями животных. Недочет в бумагах помешал прослеживаемости продукции.
Хозяйственной площадке направили предостережение. Вся информация направлена в управление ветеринарии Ростовской области для принятия мер. Ошибочно оформленный электронный документ аннулирован.
