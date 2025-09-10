В Сарапуле отремонтировали школу № 15

«Это был очень непростой, но важный для всех нас объект. Школа — памятник архитектуры, и ее ремонт требовал особого подхода, терпения и многочисленных согласований. Нам удалось реализовать этот проект, и 1 сентября учащиеся вернулись в родные стены. Спасибо родителям, педагогам и всем, кто помогал и поддерживал», — отметил глава города Виктор Шестаков.