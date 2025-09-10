В Сарапуле отремонтировали школу № 15

Капитальный ремонт школы № 15 в Сарапуле Удмуртской Республики провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Во время работ специалисты отреставрировали исторический декор, включая уникальную лепнину потолков. Также они заменили все инженерные сети. В спортзале обновили кровлю, демонтировали старый пол, установили новые окна и покрасили стены.
«Это был очень непростой, но важный для всех нас объект. Школа — памятник архитектуры, и ее ремонт требовал особого подхода, терпения и многочисленных согласований. Нам удалось реализовать этот проект, и 1 сентября учащиеся вернулись в родные стены. Спасибо родителям, педагогам и всем, кто помогал и поддерживал», — отметил глава города Виктор Шестаков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.